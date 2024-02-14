الإسعاف الإسرائيلي: قتيلة و7 جرحى في القصف الذي استهدف مدينة صفد ومحيطها

أعلن متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط قتيلة و7 جرحى في القصف الذي استهدف مدينة صفد ومحيطها، وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وكانت قد أكدت القناة 14 الإسرائيلية، سقوط قتيل في القصف الذي استهدف مدينة صفد، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي عن 7 جرحى إثر القصف.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى جنود إسرائيليون.

وكشفت أن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد".