وكالة الأنباء الإيرانية: إنفجار تخريبي بخط رئيسي لنقل الغاز جنوب غرب البلاد ولا إصابات

أفادت وكالة الإنباء الإيرانية- إرنا، عن وقوع انفجار تخريبي فجر الأربعاء، بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران.

وذكر مدير المركز الاستراتیجي لشبكة الغاز سعيد عقلي، أن الانفجار التخريبي الذي وقع في خط أنابيب الغاز عالي الضغط بروجن – شهركرد في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غرب البلاد لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأکد عدم وقوع خسائر في الأرواح في الانفجار، ولفت إلى أنه حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريباً.

وأعلن حاکم مدینة بروجن فتاح كرمي، توصيل الغاز للمنازل السكنية في بروجن وکندمان، والتي انقطعت بسبب انفجار خط نقل الغاز.

وأشار فتاح كرمي في مقابلة مع وكالة إرنا إلى الحريق في خط أنابيب الغاز في بروجن، وأضاف: "وقع هذا الحادث في خط رئيسي لنقل الغاز في محور بروجن، كندمان".

وأعلن إرسال فرق الإنقاذ والإطفاء في أسرع وقت ممكن وقال: "لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الحادث ويجري التحقيق في سبب الأضرار".