الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يصوتون لصالح عزل وزير الأمن الداخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لصالح الشروع في إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس.

وصوتت أغلبية ضئيلة في مجلس النواب لصالح إجراءات العزل مساء الثلاثاء بواقع 214-213 صوتا.

ومع ذلك ، يجب أن تتم إجراءات العزل هذه والبت فيها في مجلس الشيوخ ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة ، كما أعرب بعض الجمهوريين عن شكوكهم بشأن الجهود المبذولة ضد مايوركاس.

لذلك من المحتمل أن يرفض مجلس الشيوخ طلب العزل وبالتالي يتجنب الإجراءات ذات الصلة.

وفي الأسبوع الماضي، حاول الجمهوريون في مجلس النواب التصويت لصالح العزل، لكنهم فشلوا لأن بعض الجمهوريين اعترضوا. ومساء الثلاثاء، تغيب العديد من المشرعين عن التصويت.

لذلك كانت الأغلبية اللازمة من الأصوات المدلى بها أصغر إلى حد ما وتم تحقيقها هذه المرة.

ويتهم الجمهوريون مايوركاس والديمقراطيين بزعامة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم القدرة على حماية الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وفيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود، يتهم الجمهوريون الوزير المولود في كوبا برفضه المتعمد والمنهجي الامتثال للقانون.

كما يزعمون أنه أدلى عن عمد بتصريحات كاذبة ووضع تفضيلاته السياسية فوق الامتثال للقانون.