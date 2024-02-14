مخطط التهجير مرفوض.. وكيل "نقل النواب": مصر قادرة على حماية أمنها القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما يحدث بمدينة رفح الفلسطينية من استهداف للمدنيين، هو استمرار وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجازر جماعية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، في ظل الصمت الدولي أمام ما يحدث من انتهاكات غير آدمية للشعب الفلسطيني.

وأضاف قرقر، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي مدعوم من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تصمت أمام تلك المجازر، منتقدًا محاولة الرئيس الأمريكي تبرئة إسرائيل من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا.

وانتقد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين المتطرفين من الجانب الإسرائيلي ضد مصر، مشيراً إلى أنها تستهدف تصعيد الأزمة والقضاء على أية محاولة للاحتواء والحل، من أجل الضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب وتنفيذ مخطط التهجير.

وتابع قرقر بأن محاولات استفزاز مصر، من خلال تلك التصريحات أمر غير مقبول، فمصر قادرة على حماية أمنها القومي ومستعدة لكل السيناريوهات.

وأضاف وكيل لجنة النقل: كما أن مصر موقفها واضح من مخطط التهجير، وسبق وأعلنته القيادة السياسية؛ وهو أمر مرفوض تماماً؛ حفاظًا على القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها.



وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأن ما يقوم به الاحتلال من مجازر، يتطلب وقفة من المجتمع الدولي، لحماية الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، والحفاظ على ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود للتهدئة وحل الأزمة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.