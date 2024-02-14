بن غفير: آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان

طالب وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعقد اجتماع عاجل، معتبرا إن القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية. وشدد بن غفير على انه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".

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