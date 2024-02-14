وزير النفط الإيراني: عملية إرهابية طالت خط الغاز الرئيسي في البلاد

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن "عملا إرهابيا وقع حوالي الساعة 1 منتصف ليلة أمس، وقد أدى إلى انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في البلاد".

وأكد أوجي أن "الانفجارات لم تخلف ضحايا في الأرواح والفرق التابعة للشركة الوطنية للغاز بدأت بمعالجة الأمر منذ الساعات الأولى بعد العملية الارهابية"، مشيرا إلى أن "العدو خطط لتوقف خطوط الغاز في البلاد، لكن هذا الهدف لن يتحقق".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الإنباء الإيرانية- إرنا، عن وقوع انفجار تخريبي فجر الأربعاء، بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران.

وذكر مدير المركز الاستراتیجي لشبكة الغاز سعيد عقلي، أن الانفجار التخريبي الذي وقع في خط أنابيب الغاز عالي الضغط بروجن – شهركرد في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غرب البلاد لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأکد عدم وقوع خسائر في الأرواح في الانفجار، ولفت إلى أنه حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريباً.

وأعلن حاکم مدینة بروجن فتاح كرمي، توصيل الغاز للمنازل السكنية في بروجن وکندمان، والتي انقطعت بسبب انفجار خط نقل الغاز.