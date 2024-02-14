إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف العنيف الذي شنه حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف العنيف الذي شنه حزب الله على إسرائيل".
وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط قتيلة و7 جرحى في القصف الذي استهدف مدينة صفد ومحيطها، وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان.
واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى جنود إسرائيليون، لافتة إلى أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد".
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