توافد الحشود من مختلف المناطق اللبنانية الى ساحة الشهداء احياء لذكرى الحريري

توافدت الحشود من مختلف المناطق اللبنانية الى ساحة الشهداء احياء لذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وتشهد مناطق بيروت مسيرات سيارة رافعة لرايات المستقبل متوجهة في طريقها نحو وسط العاصمة. كما لا تزال الوفود الشعبية تتقاطر الى ساحة الشهداء من المناطق كافة. وتشهد ساحة الشهداء اجراءات امنية مكثفة من قبل عناصر الجيش وقوى الامن لضمان سلامة المحتشدين.

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