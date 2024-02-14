لافروف: أميركا تحاول إدارة الفوضى في العالم من خلال زعزعة استقرار منطقة بعد أخرى

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "احتكار تسوية الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تدهور الأوضاع وزيادة التصعيد بهذه المنطقة الاستراتيجية"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحول الحرب في أوكرانيا، أكد لافروف الاستعداد للتوصل إلى "تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا شرط الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض"، في إشارة إلى الأراضي التي ضمتها روسيا خلال عمليتها العسكرية.

وشدد على أن "الولايات المتحدة الأميركية تحاول إدارة الفوضى في العالم من خلال زعزعة استقرار منطقة بعد أخرى".