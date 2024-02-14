المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا: ننتظر رد محكمة العدل بشأن رفح نظرا لعمليات القتل اليومية

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا فينسينت ماغوينيا، على ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولفت، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أن "على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع نظرا لخطورة الوضع في رفح"، مؤكدا أن بلاده تنتظر رد المحكمة.

وقال: "نتوقع أن تستجيب المحكمة بالسرعة اللازمة بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة"، مشيرا إلى أن توقعه باستجابة المحكمة يستند إلى وقائع سابقة.