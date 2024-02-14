لافروف: موقف الغرب لا يتيح خيارات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضية الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه بالنظر للموقف الحالي للغرب لا توجد خيارات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضية الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي -في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) اليوم الأربعاء- إن "روسيا مستعدة لتسوية سياسية وديبلوماسية للصراع في أوكرانيا على أساس الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض"، مشيرا إلى أن الدول الغربية لا تريد أن تأخذ في الاعتبار مصالح بلاده والحقائق القائمة على الأرض".

وأضاف "لا نزال منفتحين على حل سياسي ودبلوماسي يقوم على مصالحنا المشروعة ومراعاة الحقائق، التي تطورت على مر السنين والتي أدت إلى الحالة الراهنة الآن".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "في غياب مقترحات جادة من الذين أعلنوا الحرب علينا وعدم رغبتهم في مراعاة مصالحنا والواقع على الأرض، لن يكون من الممكن التحدث على طاولة المفاوضات ولا توجد مثل هذه الخيارات"، لافتا إلى أن "خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل مع استمرار ممارسة الضغوط على بلاده".

كانت وسائل إعلام تحدثت مؤخرا عن مقترحات تقدم بها الرئيس الروسي للولايات المتحدة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، تتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي التي سيطرت عليها وتجميد الحرب. إلا أن واشنطن رفضت هذه المقترحات، مؤكدة أنها لن تدخل في مفاوضات مع روسيا في غياب أوكرانيا عن مثل تلك المفاوضات.