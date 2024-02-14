حكومة الاحتلال تتوعد حزب الله بعد قصف معاقله في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع عاجل.

وقال بن غفير إن "القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية"، مؤكدًا أنه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".

أكد الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل امرأة وإصابة 7 آخرين بينهم 3 إصاباتهم متوسطة جراء رشقة صاروخية على مدينة صفد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدة صواريخ انطلقت من لبنان نحو قاعدة عسكرية، فيما قالت بلدية صفد شمالي إسرائيل، إن الصواريخ سقطت في قاعدة عسكرية شمالي المدينة والمنطقة الصناعية جنوبها.