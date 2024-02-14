موظف واحد فقط على قوة "البترول".. وكيل "خطة النواب" يهاجم سياسات وزارة البترول -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا إلى ممثل وزارة البترول، أشرف قطب، رئيس قطاع الشؤون المالية بالوزارة، قائلًا إن بند الأجور في الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألفًا و462 جنيهًا، ما عدد العاملين في الوزارة؟

وعقب أشرف قطب، قائلاً: "عدد العاملين بالوزارة 550 موظفًا؛ كلهم منتدبون من شركات، عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة، وذلك حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة".

وعقب وكيل لجنة الخطة والموازنة على حديثه، قائلًا: "ذلك ليس تخفيفًا عن الموازنة العامة للدولة؛ ولكنه هروب من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين بالدولة".

وطلب سالم بالهيكل الوظيفي للوزارة وبيان بعدد العاملين وما يتقاضونه فعليًّا من أجور يتم تحميلها على الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم، ومَن هو الموظف "المحظوظ" -حسب قوله- المسكن وظيفيًّا وحده على قوة الوزارة، مضيفًا: "معنى ذلك لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين، يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط؛ يصبح مسؤولاً عن إدارتها".

وعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول، ردًّا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ انتداب أشرف قطب رئيس قطاع الشؤون المالية بالوزارة، بأنه منتدب منذ 21 عامًا.