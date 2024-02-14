شكرا لقرائتكم خبر عن موظف واحد فقط بديوان وزارة البترول.. ووكيل "خطة النواب": هروب من قاعدة الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألف و462 جنيها، ما عدد العاملين بالوزارة .

وعقب أشرف قطب، "عدد العاملين بالوزارة 550 موظف كلهم منتدبين من شركات، عدي موظف واحد فقط علي قوة الوزارة، وذلك حتي يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة"

وعقب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة علي حديثة، قائلا:" ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنة هروبا من القوانين و القواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".

وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها علي الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة علي قوة الوزارة، مضيفا:" معني ذلك لو تم الغاء انتدابات هولاء الموظفين يتبقي في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤلا عن إدارتها".

وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا.