شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى: 7 قضايا حيوية على أجندة القمة "المصرية ـ التركية" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهم الملفات على أجندة اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، و التي تعد زيارة مهمة إلى مصر تستهدف بحث النهوض بالعلاقات الثنائية، استكمالا لمسار العلاقات بين مصر وتركيا.

وأكد المركز، أن هنالك عدد من القضايا الحيوية على أجندة اللقاء:

تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة إحداث نقلة على صعيد التعاون الدفاعي والتكنولوجي بين مصر و تركيا خلال المرحلة المقبلة واحتمالات التصنيع المشترك لبعض الذخائر والمكونات العسكرية الأخرى. مستجدات الأزمة الليبية يتصدر الأولويات على طاولة المفاوضات. تهديدات الملاحة في البحر الأحمرو تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بالاستهداف الحوثي للملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن. ثروات شرق المتوسط الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية تحقيق الأمن الغذائي للبلدين

وصرح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.