ليبرمان: الخط الأحمر أصبح راية بيضاء فحكومة الحرب استسلمت لـ"حزب الله" وخسرت الشمال

أشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، تعليقًا على هجوم صفد، إلى أنّ "الخط الأحمر أصبح راية بيضاء. حكومة الحرب استسلمت لحزب الله وخسرت الشمال"، وذلك في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط قتيلة و7 جرحى في القصف الذي استهدف مدينة صفد ومحيطها، وذلك بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى جنود إسرائيليون، لافتة إلى أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد".