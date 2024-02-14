الوفد النيابي واصل لقاءته في بروكسل: لبنان لا يمكن أن يقبل بالنزوح السوري إلى ما لا نهاية

تابع الوفد البرلماني اللبناني، المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنواب سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري، زيارتهم الرسمية إلى بروكسل لمناقشة الأوضاع التي يمر بها لبنان مع كبار المسؤولين الأوروبيين.

والتقى الوفد مفوض ​سياسة​ إدارة الازمات والشؤون الانسانية في الاتحاد الاوروبي Janez Lenarcic، وفي وقت لاحق التقى مع رئيس الجمعية العامة للاتحاد من أجل المتوسط النائب القبرصي Costas Mavritis.

كذلك عقد الوفد لقاء مع المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية Hubert Koormans، ثم عقد الوفد جلسة نيابية بحضور كل من النواب رئيسة لجنة المشرق في البرلمان الاوروبي Isabel Santos ورئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان UDO Bullman وأعضاء فريقه البرلماني، وتبع ذلك لقاء مع النائب Christophe Grudler مقرر لبنان في حزب

تجدد أوروبا المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتطرّق الوفد إلى الملفات التي حملها معه من لبنان والتي يتصدرها ملف التداعيات الخطيرة للنزوح السوري إلى لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة.

وحذّر الوفد اللبناني من خطورة هذا الملف، ودعا الأوروبيين إلى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دوريًا إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من "UNHCR"، مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي بسبب العودة المتكررة إلى سوريا، وأصبحوا يتمتعون بصفة "اللاجىء الاقتصادي" بسبب استحصالهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية.

وأكّد الوفد أنّ لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن ان يقبل باستمرار النزوح الى ما لا نهاية وعلى المجتمع ان يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

كما تطرق الوفد إلى الصراع الدائر في المنطقة نتيجة حرب غزة وكرّر الموقف الرسمي اللبناني المرتكز على احترام القرارات الدولية، وقرارات مؤتمرات القمم العربية الداعية الى احترام حقوق الشعب الفلسطيني وأوّلها حقّه في دولة مستقلة بالإضافة إلى التأكيد على احترام القرار 1701 فيما خصّ لبنان ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وخروج الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.

من جهة أحرى، ركّز الوفد في لقاءاته مع النواب الأوروبيين على ضرورة عودة الدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة "الاونروا" الأمر الذي يجر على اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية خصوصًا في لبنان.