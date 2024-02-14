الارصاد الجوية: لبنان يتأثر بمنخفض جوّي يستمر تأثيره حتى مطلع الأسبوع المقبل

افادت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، بأن "لبنان يتأثر بمنخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوباً بكتل هوائية باردة، ويؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة، أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحياناً، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مطلع الأسبوع المقبل".

كما حذّرت من "احتمال تشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار، ومن سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات من البرد، تتساقط الثلوج نهاراً بدءاً من ارتفاع 1800 متر وما فوق وتلامس ليلاً الـ1600 متر".

ولفتت الى ان "طقس الخميس، غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع حدوث انفراجات خلال الفترة الصباحية ثم تعود الأمطار لتتساقط بشكل متفرق و تشتدّ غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق خلال النهار ويتدنى تدريجياً مستوى تساقطها ليلاً ليلامس الـ1500 متر صباح الجمعة. والجمعة غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 60كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق".

وذكرت ان "طقس السبت غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر يدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج نهاراً على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً ليلامس الـ1400 متر".