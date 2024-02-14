الحكومة الإيطالية تمول إعادة تأهيل 13 مدرسة رسمية في لبنان وتجهيزها بالطاقة الشمسية

اعلن السفارة الإيطالية في بيروت، دعمها من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج اليونيسيف لإعادة تأهيل المدارس لخلق بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين في لبنان، مع التركيز على المجتمعات الأكثر ضعفا.

هذا وعملت اليونيسيف، بتمويل من إيطاليا، على إعادة تأهيل 7 مدارس رسمية وتجهيزها بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد، فأصبح الطلّاب اليوم يرتادون مدارس ذات مرافق محسنة وأكثر أمانا. كما ويجري حاليا إعادة تأهيل 6 مدارس إضافية بدعم من إيطاليا.

ووجّه المدير العام للتربية عماد الأشقر الشكر إلى الوكالة الإيطالية للتعاون والى منظمة اليونيسف، على الدعم الذي تقدمه الوكالة إلى المدارس الرسمية، "سيما وان لبنان يعاني من اوضاع ومشاكل متراكمة، ترخي بأثقالها على المجتمع وعلى التربية بصورة خاصة"، ودعا الوكالة "إلى الاستمرار في دعم التعليم الرسمي لأنه في حاجة ماسة إلى ذلك"، واشاد ب"جودة الترميم مما يجعل المدرسة مساحة مضيئة وبيئة ملائمة للدراسة".

واكد ممثل اليونيسيف في لبنان ادوارد بيجيبيدر ان "إعادة تأهيل المدارس تحدث فرقا كبيرا لدى الأطفال والمعلمين وتؤثر بشكل إيجابي عليهم. أصبحت هذه المدارس الآن أكثر صحة وسلامة للأطفال، مما يساهم بالتالي تحسين معدلات الحضو"، وأضاف "إيطاليا شريك طويل الأمد لليونيسف ونحن ممتنون لهذه الشراكة".

وسيتم أيضاً إجراء تقييم لكل مدرسة لتجهيزها بالطاقة الشمسية حيثما أمكن، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية المكملة للبنية التحتية العامة في لبنان. إذ ستساعد هذه الإجراءات في تقليل تكلفة الكهرباء على المدى الطويل والمساهمة في توفير الطاقة للمدارس طوال العام الدراسي.