الكرملين: لا صحة لمزاعم بعض وسائل الإعلام بشأن مقترحات روسية إلى أميركا لتجميد الصراع بأوكرانيا

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) صحة مزاعم بعض وسائل الإعلام بشأن مقترحات روسية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتجميد الصراع في أوكرانيا.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر روسية قولها إن الولايات المتحدة رفضت مقترحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لتجميد الحرب، وذلك بعد اتصالات بين وسطاء.

وذكرت المصادر الروسية أنّ بوتين أرسل إشارات إلى واشنطن في 2023 علنًا وسرًا من خلال وسطاء منهم شركاء موسكو العرب في الشرق الأوسط وآخرون، تفيد باستعداده لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا.