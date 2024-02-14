انت الان تتابع خبر انخفاض إنتاج أوبك النفطي خلال الشهر الماضي.. تعرف على موقف العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، انخفاض إجمالي إنتاج النفط في الدول الأعضاء الـ12 لدى أوبك -بعد انسحاب أنغولا نهاية 2023- إلى 26.34 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.69 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول 2023.وجاء انخفاض إنتاج أوبك النفطي في يناير/كانون الثاني 2024، متماشيًا مع اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة.

ويشار إلى أن 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، قد أعلنت تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 2.191 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024، وهو ما بدأت تطبيقه فعليًا في يناير/كانون الثاني.

*إنتاج أوبك في يناير 2024

انخفض إنتاج أوبك النفطي في يناير/كانون الثاني 2024، من جانب 7 دول، بقيادة لييبا، والكويت، والعراق، بحسب تقرير أوبك الشهري.

وانخفض إنتاج النفط الليبي بنحو 162 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.015 مليون برميل يوميًا، مع تداعيات إغلاق حقل الشرارة، قبل أن يُعاد فتحه.

كما تراجع إنتاج الكويت من النفط الخام بنحو 109 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 2.434 مليون برميل يوميًا، وفق وحدة أبحاث الطاقة.

كما انخفضت إنتاج العراق من النفط الخام بنحو 98 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 4.19 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.



بينما تراجع إنتاج الجزائر من الخام بمقدار 46 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 911 ألف برميل يوميًا خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024.

وأسهم تراجع إنتاج إيران ونيجيريا والغابون في انخفاض إنتاج أوبك النفطي في يناير/كانون الثاني 2024، ولكن بدرجة أقل، حيث انخفض إنتاج إيران بنحو 5 آلاف، ليصل الإجمالي عند 3.16 مليون برميل يوميًا.

بينما انخفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام بنحو 3 آلاف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل الإجمالي عند 1.41 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.

كما انخفض إنتاج الغابون بمقدار 9 آلاف برميل يوميًا ليصل الإجمالي إلى 211 ألف برميل يوميًا خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024.