شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": "احنا فى أعرق برلمانات العالم والمسئول لازم يجى مذاكر كويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "على المسئولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان أن يذاكروا كويس الموضوعات التي يتحتم عليهم إحضار ردود وافية بمطالبات النواب، احنا مش جايين ندوة".

وأضاف السجيني أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدمة من نواب محافظة قنا، بحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، "احنا في اجتماعات برلمان مصر أقدم برلمانات العالم وفي المنطقة والشرق الأوسط، ولا بد من مراعاة ذلك للجميع".

جاء ذلك ردا على المسئولين التنفيذيين بمحافظة قنا، قائلا: "ردودكم غير واضحة وغير محددة"، وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمه من النائبين، عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عاما على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام، والطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.

وشدد السجيني على ضرورة إجراء معاينة حقيقية على أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات على أن يتم إفادة اللجنة رسميا خلال أسبوع وتودع أمانه اللجنة.