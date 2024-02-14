4 شهداء و9 جرحى في حصيلة الغارات التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على المناطق الجنوبية

افادت قناة "المنار" عن "سقوط 4 شهداء من المدنيين و9 جرحى في حصيلة الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على المناطق الجنوبية".
وفي التفاصيل، استهدف القصف بلدات عدشيت - الشهابية - الصوانة - مرتفعات الجبور و 3 غارات في منطقة إقليم التفاح مما ادى الى سقوط شهيد و 9 جرحى مدنيين في الغارة على عدشيت وحصول اضرار كبيرة.
كما سقط 3 شهداء مدنيين هم سيدة وفتى وطفل في الغارة على بلدة الصوانة .
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