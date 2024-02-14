الحريري للمحتشدين في بيت الوسط: باق الى جانبكم وقولوا للجميع انكم "رجعتو للساحة وبلاكم ما في شي ماشي بالبلد"

اشار رئيس الحكومة السابق في سعد الحريري، في كلمة له من بيت الوسط، الى ان "الشهيد رفيق الحريري دفع دمه فداء للبنان، ومشروعه كان مستقبل لبنان".

وتوجه الحريري الى المحتشدين في بيت الوسط بالقول :"باق الى جانبكم وفي النتيجة سعد الحريري لا يترك الناس وقولوا للجميع انكم "رجعتو على الساحة وبلاكم ما في شي ماشي بالبلد وكل شي بوقته حلو".