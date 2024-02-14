سلطات اسبانيا وايرلندا طلبتا من بروكسل التحقق من احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن "إسبانيا وإيرلندا طلبتا من بروكسل التحقيق بشكل عاجل من احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة". واشار في رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "نظرا إلى الوضع الحرج في رفح، في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".

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