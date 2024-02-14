انت الان تتابع خبر النجف.. تفشي البكتيريا المقاومة في مدينة الصدر الطبية والصحة تعلق (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذه الوثائق تضمنت، تحليل بيانات مفصّل عن تفشي البكتيريا الأعلى إنتشاراً في المقاومة المتعددة نوع (PDR) والتي تمثل البكتيريا المقاومة لأنواع المضادات الحيوية كافة.

الوثائق ادناه:



الى ذلك، قال مدير اعلام صحة النجف ماهر العبودي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مدينة الصدر الطبية اتخذت كافة اجراءات مكافحة البكتيريات وتم تعقيم المكان وتعفيره بالكامل والوضع الان تحت السيطرة والأمور جدا طبيعة ولا داعي لقلق من اي شي، مشيرا الى ان هذا البكتريا طبيعة جدا في الاماكن المغلقة ولا تنتقل إلى البشر.