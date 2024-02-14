الجيش الجزائري: إرهابيان يسلمان نفسيهما والقبض على آخر جنوبي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الجزائري قيام إرهابيين اثنين بتسليم نفسيهما للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد، والقبض على آخر، فضلا عن ضبط 22 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و279 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء أنه "خلال الفترة من 7 إلى 13 فبراير الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، سلم الإرهابيان المسميان "أ. طاهر" و"ت. سيد أحمد" نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة بجنوبي البلاد، وبحوزتهما رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فضلا عن القبض على الإرهابي المسمى "ك. أحمد" بنفس الناحية العسكرية، حيث كان الإرهابيون ينشطون ضمن جماعات إرهابية بالساحل".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على 22 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.. كما نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 35 تاجر مخدرات منهم واحد من جنسية مغربية تم القبض عليه بولاية بشار الحدودية مع المغرب وبحوزته (207) كيلوجرامات من المخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود".

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 279 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.