مستوطنون يغلقون معبرًا حدوديًا بغزة لمنع وصول المساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، معبر "نيتسانا" على الحدود مع مصر، لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتجمّع عشرات الإسرائيليين المتطرفين، عند المعبر، أمام أعين الشرطة الإسرائيلية لإغلاقه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.