مجلس النواب العراقي: الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء التواجد الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عدم حاجة بلاده لقوات أجنبية لحمايته، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء التواجد الأمريكي.

وذكر المكتب الإعلامي للمندولاي - في بيان وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استقبل رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين ايجئي، والوفد المرافق له، حيث أكد المندلاوي أن الاعتداءات الأمريكية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي ومن شأنها تعكير العلاقات بين البلدين، مبديا حرص مجلس النواب العراقي على تنفيذ قراره السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وأشار المندلاوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قانون لإنهاء تواجدها بالكامل، وأن العراق بلد قوي لا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته، داعيا في الوقت ذاته البرلمانات العربية والإسلامية إلى سن قوانين لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، مشددا على أن دور العراق ثابت من فلسطين، وأن النظام الدولي مسؤول عن إيقاف العدوان الإسرائيلي الوحشي في غزة.