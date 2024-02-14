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مباحثات بين التحرير الفلسطينية والاتحاد الأوروبي حول مستجدات الأراضي المُحتلة

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم، مع مُمثل الاتحاد الأوروبي ألكساندر ستوتزمان، آخر المُستجدات الفلسطينية والإقليمية والدولية. 

وناقش الطرفان وقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك مخاطر الاجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية، والرفض القاطع للتهجير، واحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية. 

 

ومن جهته، جدد ستوتزمان الدعوة إلى وقف الحرب فورًا، ودعم المسار السياسي الذي يضمن الهدوء والاستقرار بالمنطقة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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