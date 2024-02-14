الناتو يبحث أهمية تعزيز التصنيع الدفاعي مع المفوض الأوروبي تييري بريتون

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج على أهمية التعاون بين الحلف والاتحاد الأوروبي لمعالجة الأولويات المشتركة، التي تشمل تعزيز الإنتاج الدفاعي، وضمان الدعم طويل الأجل لأوكرانيا.

وأوضح الحلف في بيان، اليوم الأربعاء أن تصريحات ستولتنبرج جاءت عقب استقباله المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث اطلع المفوض بريتون اجتماع مجلس شمال الأطلنطي، برئاسة نائب الأمين العام ميرتشيا جيوانا، على أحدث التطورات المتعلقة بالدفاع المشترك.

ومن جهته، أكد جيوانا أن الناتو ينفذ خطة عمل الإنتاج الدفاعي التي اتفق عليها القادة في "قمة فيلنيوس"، لتسريع عمليات الشراء المشتركة وتعزيز القدرة الإنتاجية وتعزيز قابلية التشغيل البيني، مشيرا إلى تلك الخطة بالغة الأهمية على خلفية الهجمات الروسية على أوكرانيا، حيث ترجع أهميتها إلى تحقيق الأمن الأوكراني، وكذلك الأمن الأوروبي الأطلنطي.

وأضاف: "أنه منذ يوليو الماضي، وافقت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلنطي على عقود تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، تتضمن صواريخ باتريوت وذخيرة عيار 155 ملم".

وفي يناير 2023، وقع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا ثالثا لمواصلة تعزيز الشراكة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا، والتي تشمل المنافسة الجيواستراتيجية المتزايدة، والقدرة على الصمود وحماية البنية التحتية الحيوية.