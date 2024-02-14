إيران تطلق تجربة صاروخية بالخليج العربي

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كشفت عن صاروخ "كروز" جديد يطلق من البحر، وأجرت بنجاح تجارب عليه.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، جاء فيه: "كشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن صواريخ كروز جديدة أُطلقت من البحر، وتم اختبارها بنجاح في منطقة أبو موسى وجزر طنب الكبرى في الخليج العربي".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري، عن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، قوله "إن الحرس الثوري الإيراني أطلق بنجاح صاروخًا باليستيًا طويل المدى من سفينة بحرية".