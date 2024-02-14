لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل في ظل استمرار الضغوط علينا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء :"إن خطط الدول الغربية لعزل بلاده باءت بالفشل ولكن هذه الدول ستواصل زيادة الضغوط علينا".

وأضاف لافروف أمام مجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء: "في سياق التفاهم المتبادل المتزايد مع دول شرق العالم وجنوب العالم بشأن صورة المستقبل ، يبدو من الطبيعي أن خطط الأقلية الغربية لعزل روسيا وخلق نوع من الطوق حولها قد باءت بالفشل".

وتابع وزير الخارجية الروسي :"أن مروجي المبادرات المناهضة لروسيا أنفسهم مجبرون على الاعتراف بذلك"..مشيرا إلى أن هؤلاء بعيدون عن استنفاد إمكانيات العداء وسيستمرون في ممارسة الضغط على بلاده وحلفائها عبر استخدام نظام كييف وترسانة واسعة من أدوات الحرب الهجينة في الاقتصاد والمال وفضاء المعلومات والثقافة والرياضة.