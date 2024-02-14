الكرملين: ينفي عرض بوتين على واشنطن تجميد الصراع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين عرض على الولايات المتحدة عبر وسطاء تجميد الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إن هذه التقارير الإعلامية، التي تتحدث عن هذا الموضوع، غير صحيحة".

وأضاف بيسكوف: "نحن ننفي أن يكون الرئيس بوتين عرض على الإدارة الأمريكية عبر وسطاء تجميد الصراع في أوكرانيا".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت، في وقت سابق، عن مصادرها القول إن الرئيس الروسي اقترح عبر وسطاء على الولايات المتحدة تجميد الصراع في أوكرانيا، ولكن واشنطن رفضت هذا الاقتراح.

في سياق أخر.. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بالعمل على خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة تلو الأخرى في استراتيجية الفوضى القابلة للسيطرة.

وقال لافروف- أمام مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان)، حسبما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم - "إن الأمريكيين يريدون، إذا جاز التعبير، فوضى مسيطر عليها من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة تلو الأخرى".

وأضاف: "لكنني في الواقع لا أعتقد أنهم يعرفون ما يفعلونه"، قائلا إن "روسيا والعديد من شركائها الأجانب مقتنعون بأن محاولات الغرب لإدامة مزاياه الأحادية في الشؤون الدولية محكوم عليها بالفشل".

وشدد على أن "ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، مصمم لضمان تنفيذ الحق الطبيعي للدول في تقرير مستقبلها واختيار طريقها التنموي، مشير إلى أن بعض البلدان، وكذلك العديد من الجمعيات، تُظهر استقلالها العملي في تنفيذ القرارات التي تتخذها.

وشدد لافروف على أن هذه المبادئ تدعو إلى جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وإتاحة الفرصة للبشرية جمعاء لاستخدام الموارد المادية والفكرية التي يقدمها كوكبنا.