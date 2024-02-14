شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على منصب الرئيس فى انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت خلال اليوم الأخير لفتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، طلبات الزميل محمد يحيي يوسف "الأخبار" على منصب الرئيس، والزميلين أحمد إسماعيل "أخبار اليوم"، وأسامة دعبس "الدستور"، على منصب نائب الرئيس، والزميلين إيهاب الجنيدى "المصرى اليوم"، وأحمد الأحمر "الجمهورية" على منصب أمين الصندوق.

وأشارت اللجنة أن المرشحون على منصب عضوية المكتب التنفيذى للرابطة الزملاء: أحمد الهوارى "الفجر "، وريهام بكير "الشارع"، وعادل عبد الصبور "العمال"، ومحمد إبراهيم "الجمهورية"، ومحمد القاضى "الجمهورية"، ومحمد غبن "الدستور "، ومحمود المخبزى "الأخبار"، ومصطفى عبده "الديار"، ونادر عبد الباقي "النبأ"، وهاني عبد الصبور "المصريون" وياسر تهامى "الأمة".

يذكر أنه منذ فتح باب الترشح تلقت النقابة طلبات الزملاء المرشحين على منصب رئيس الرابطة حسن خلف الله "الاهرام"، وعلى منصب نائب الرئيس إبراهيم مدكور "أخبار اليوم" ، وعمر يحيى عبد الرحيم ”الخليج 365”، وعلى منصب أمين الصندوق إيهاب شعبان "الجمهورية"، وعلى منصب عضوية المكتب التنفيذى عبير عبد الواحد "صوت الأمة"، وهشام أبو حديد "المصرى اليوم"، ومحمد تركى "الإذاعة والتليفزيون"، ومحمود عبد السميع "الأهرام"، وأحمد الجيوشى "السوق العربية"، وأحمد محمدى "العربى"، وخالد عامر "الشروق"، ومحمد صلاح "حر"، وعبد الحميد فراج "الفجر"، ووليد ماهر ”الخليج 365”.

يفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م، وتعلن فى الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.