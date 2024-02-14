شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: نتطلع لعلاقات متوازنة تشهد على تعاون متجدد وفعال بين مصر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد السيد، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب العدل، بزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم، الأربعاء، إلى مصر مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، خاصة كونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ نحو 11 عاما، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله جول في فبراير عام 2013، وأيضا أول زيارة لأردوغان منذ عام 2011 حينما كان رئيسا للوزراء.

وأكد "السيد" على أهمية أن تكون العلاقات السياسية عبارة عن أداة لخدمة مصالح الشعوب وضمان أمانها القومي، لافتا إلى أن السياسة ليست بالضرورة بها صديق مطلق أو عدو دائم، بل تتأثر بمجموعة واسعة من المصالح التي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأعرب "السيد" عن دعم الحزب لتعزيز التقارب بين مصر وتركيا ما دام ذلك يخدم مصالح مصر ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأهمية بناء علاقات مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.