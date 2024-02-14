شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: نتطلع لعلاقات متوازنة تشهد على تعاون متجدد وفعال بين مصر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد "السيد" على أهمية أن تكون العلاقات السياسية عبارة عن أداة لخدمة مصالح الشعوب وضمان أمانها القومي، لافتا إلى أن السياسة ليست بالضرورة بها صديق مطلق أو عدو دائم، بل تتأثر بمجموعة واسعة من المصالح التي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.
وأعرب "السيد" عن دعم الحزب لتعزيز التقارب بين مصر وتركيا ما دام ذلك يخدم مصالح مصر ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأهمية بناء علاقات مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.
واختتم أمين لجنة العلاقات الخارجية حديثه قائلا "نتطلع إلى علاقات متوازنة تشهد على تعاون متجدد وفعال بين مصر وتركيا، يعود بالنفع على شعبي البلدين ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
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