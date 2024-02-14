شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: لقاء الرئيس السيسى ونظيره التركى خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ مشترك طويل وثقافات غنية، وحان الوقت لطي صفحة الماضي والتركيز على بناء مستقبل أفضل للشعبين.
وأكد رئيس نقل النواب، أن اللقاء استهدف العديد من المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل.
وتابع، النائب علاء عابد، أن اللقاء يستهدف تعزيز التعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى ضرورة اغتنام الفرصة لإعادة بناء العلاقات التاريخية بين البلدين لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على أسس جديدة من التعاون والاحترام المتبادل.
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