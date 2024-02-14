شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: زيارة أردوغان للقاهرة تاريخية وانعكاساتها على المنطقة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بزيارة الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان للقاهرة وعقده مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصفا الزيارة بالتاريخية، موضحًا أنها سيكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط خاصة فى مجال العدوان الإسرائيلى الوحشى على أهلنا فى قطاع غزة وتهديدات رئيس وزراء دولة الكيان الصهيونى باجتياح رفح الفلسطينية وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة ضد مليون ونصف المليون فلسطينى نزحوا من غزة إلى رفح تحت تأثير القصف الوحشى الإجرامى للطائرات الصهونية، وكذلك فى الوصول إلى حلول للاوضاع فى ليببا و سوريا السودان وكذلك فى التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن مصر وتركيا قوتان إقليميتان يمتلكان قوة عسكرية، لافتا إلى أن مصر وتركيا تعدان من أكبر الدول الإسلامية، واصفا لقاء الرئيسان السيسى وأردوغان بأنه لقاء السحاب الذى سيؤكد طى صفحة الماضى والنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، مشيرا إلى أن مباحثات القمة المصرية التركية ستعود بالخير على شعوب البلدين والامتين العربية والإسلامية ومؤشرا على العزم والتصميم على حل قضايا المنطقة وفق مصالح الشعوب والأمن القومى العربى والإسلامى.

وأضاف ناجى الشهابي: "حزب الجيل طالب على مدى السنوات العشر الماضية بضرورة إنهاء الخلافات بين مصر وتركيا لمصلحة الشعبين واستقبلنا بكل ترحاب كل الخطوات التى اتخذتها البلدين من استئناف العلاقات بينهما مشيدين بخطوة البدء متمثلة فى مصافحة بين الرئيس السيسي وأردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم لقائهما خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي، واتفاقهم على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، ثم كانت الخطوة الأهم والتى تمثلت فى المباحثات الثنائية التي أجراها الرئيسان السيسى واردوغان خلال القمة العربية – الإسلامية في المملكة العربية السعودية".

وأكد رئيس حزب الجيل أن المباحثات بين الرئيسين ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحًا أن أهمية زيارة الرئيس التركى تأتى توقيتها فى وقت بالغ الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فضلا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وخاصة ما تشهده القضية الفلسطينية من إصرار رئيس وزراء دولة اسرائيل على تنفيذ المخطط الصهيونى الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين ارض بلا شعب.

وأضاف الشهابي أن الزيارة ستساهم فى تعميق التعاون المصري – التركي في مجالات مختلفة اقتصاديا وتجاريا وعسكريا، منوها بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موافقة بلاده على تزويد مصر بمسيرات بيرقدار TB2 وهى الأحدث فى العالم وتقنيات أخرى وتزويد تركيا الدبابات المصرية الحديثة والقوية.