شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: مصر وتركيا يجمعها علاقات ثنائية وتاريخ وروابط مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة، والتي تعتبر أول زيارة لرئيس تركي لمصر منذ عقد كامل، منوهة أن الزيارة تأتي تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن البلدين لهما ثقل إقليمي كبير والتنسيق بينهما فى القضايا الاقليمية ضروري.

وأضافت "مديح" فى تصريحات لها، أن الزيارة تعزز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين الدولتين، لافتة إلى أن مصر وتركيا يجمعها علاقات ثنائية وتاريخ وروابط مشتركة، وأن الزيارة تستهدف تعميق التعاون فى مختلف المجالات.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المباحثات بين الرئيسين ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وحشية.

وأوضحت أن الزيارة تأتي فى توقيت بالغ الأهمية ودقيق من عمر المنطقة والعالم، فى ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.