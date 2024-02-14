شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يترأس الاجتماع الأول لـ"اللجنة الاستشارية" لدراسة موقف اللجان العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الاجتماع الأول الذى عقدته اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الحزب وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الوفد، وفؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا.

وقد بدأت اللجنة في فحص وإعداد وتنقية وفحص رغبات الأعضاء الطالبين الانضمام للجان النوعية، والتأكد من استيفاء طلباتهم للشروط التي وضعها رئيس الحزب، مع تكليف شئون العضوية بالحزب لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام للجان النوعية اعتبارا من اليوم التالي للموعد الذي سبق وحدده رئيس الحزب وحتي يوم 1/3/2024.

وأكد حزب الوفد أنه بخصوص اللجان العامة سيتم فحص ودراسة موقف اللجان العامة في كل المحافظات، حيث تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من جميع تشكيلات اللجان النوعية واللجان العامة بالمحافظات.