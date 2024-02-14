افاج موقع "واللا" بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو منع وفدا أمنيا إسرائيليا من التوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات وقف إطلاق النار في غزة. وامس، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفدا إسرائيليا يرأسه رئيس الموساد ديفيد برنياع سيتوجه إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الأمني لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر موقع "واللا": نتانياهو يمنع وفدا أمنيا إسرائيليا من التوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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