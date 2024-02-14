غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبا وبقوة

أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريح له أن "المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان".

وشدد غانتس، أن "الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة".