أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريح له أن "المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان".
وشدد غانتس، أن "الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبا وبقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.