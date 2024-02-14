أكد مصدر نيابي في "حزب الله"، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الغارات الإسرائيلية اليوم التي استهدفت المدنيين لن تمرّ مرور الكرام وسيكون الردّ قاسياً عليها".
وأشار المصدر إلى أنّ "كلّ مدني سيقابله مدنياً، وكلّ اعتداء موسّع سيلقى رداً موسّعاً، وكلّ تصعيد سيُردّ عليه بتصعيدٍ مماثل"، مشدداً على أنّ "حزب الله لا يزال يضبط عملياته عملاً بالمصلحة الوطنية، وعدم تحقيق رغبة العدو الإسرائيلي بجرّه إلى الحرب، لكن ذلك لا يعني تماديه باستهدافاته والسكوت عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر العربي الجديد عن مصدر في "حزب الله": ردنا على الغارات الإسرائيلية سيكون قاسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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