زيادة الأطماع.. أثيوبيا الوحيدة تتحدث اللغة الأمهرية تطالب الاتحاد الافريقي باعتمادها رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - قدم تايي أتسقي سيلاسي، وزير الخارجية الإثيوبي، اقتراحًا بإدراج اللغة الأمهرية ضمن اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الـ44 لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

أثيوبيا الدولة الوحيدة التي يتحدث شعبها اللغة الأمهرية، ولا يوجد قبائل مشتركة في دول الجوار يتحدثون تلك اللغة، ولكن يتضح أمامنا أن أديس أبابا توسع أطماعها .

وقال تايي أتسقي سيلاسي، وزير الخارجية الإثيوبي، إن من الضروري تعزيز هدف تمكين اللغات الأفريقية الأصلية للمساهمة في تقدم القارة، بما يتماشي مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، أن توقيع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بأربع لغات، بما في ذلك اللغة الأمهرية.

انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 44 لإجتماع المجلس التنفيذي للجنة الممثل الدائم الاتحاد الافريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والمقرر استمراره حتي 26 يناير 2024.

وشارك في اجتماع الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذى يستمر لمدة يومين وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد والسلك الدبلوماسي وممثلو مختلف المنظمات وغيرهم من المشاركين.

ويأتي الاجتماع تحضيرًا للدورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاإتحاد الإفريقي المقرر انعقاده يومي 17 و 18 فبراير الجاري.

وتقعد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار"التعليم الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعرشين: بناء أنظمة مرنة لزيادة الوصول إلي التعلم الشامل مدى الحياة والجودة والملائم في أفريقيا".

ومن المتوقع أن يكون السلام والتكامل والتنمية من بين أهم القضايا الرئيسية على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.