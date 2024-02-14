ورود وقلوب.. كافيهات السويس تتنزين لاستقبال روادها بمناسبة عيد الحب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

تتنافس المطاعم والكافيهات في محافظة السويس على جذب روادها، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الحب، وتزينت بالورود والقلوب، خاصة المطاعم والكافيهات المتواجدة في نطاق حى السويس بمنطقة الكورنيش والمطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس بضاحية بورتوفيق.

ووضعت الكافيهات بوكيهات الورود والقلوب الحمراء في مداخلها، والممرات وعلى المناضد، كما زينت واجهاتها بالدمي الحمراء الصغيرة خاصة الدباديب.

واهتمت الكافيهات بجذب روادها بوضع مجسمات كبيرة على شكل قلب من الورود والفوم، فيما حرص أغلب المترديين على التقاط صور تذكارية مع مجسمات القلوب بمناسبة الفلانتين.

"كل الترابيزات محجوزه" يقول مدير أحد الكافيهات المطلة على قناة السويس، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية نتيجة زيادة تكلفة الخامات المستخدمة.

وشهدت محال الهدايا إقبال ضعيف على شراء الهدايا الخاصة بتلك المناسبة، حيث ترواحت أسعارها من 200 جنيه للدمية الصغيرة وحتى 2500 جنية لصندوق الهدايا، مع زيادة السعر للطلبات الخاصة.