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عضو لجنة الأمن التركية يكشف أهم ملفات التعاون بين القاهرة وأنقرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

عبر الدكتور مسعود جاشن، عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية، عن أمنياته باستكمال خارطة الطريق بين الجانبين المصري والتركي، قائلا إنه عندما ننظر إلى التاريخ نجد أن الشعبين التركي والمصري لطالما كانوا إخوة، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتي بعد سنوات.

وأضاف " جاشن "، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناقشات الحيوية خلال القمة المصرية التركية تتضمن ملف دعم غزة ضد إسرائيل، خاصة أن الزيارة تأتي في هذه الفترة التي تشهد فيها الشرق الأوسط توترات وحروب مما يهدد من الاستقرار والأمن، كما تبحث القمة تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة.

وأشار إلى أن القمة ستبحث الأمور المستقبلية بخصوص التعاون في الموارد، والذي سيكون أكبر بين مصر وتركيا، وستستمر في هذا الصدد من أجل مزيد من التعاون، وربما تركيا تبدأ بشراء الغاز الطبيعي من مصر.

ولفت إلى أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي سيتفقان حيال هذه الأمور، وسيتم النقاش حول المساعدات الخاصة والأسلحة التي ترسل إلى مصر مثل طائرات إف 16 وغيرها، هذه ستكون شراكة جديدة في الجانب العسكري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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