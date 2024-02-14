شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الحرية المصرى: زيارة أردوغان لمصر تعزز العلاقات المصرية التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة على جميع الأصعدة، مؤكدا أن اتفاق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، دليل على بداية عهد جديد بين الدولتين.

وأكد مهنى أن هذه الزيارة ستكون بوابة لتحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين وتنشيط آليات التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا الأمور التي تحيط بالعالم خاصة الحرب على غزة، وجرائم الجيش الإسرائيلي.

وتابع، أن الزيارة جاءت في وقت شديد الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة فضلا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، واتساع دائرة الصراع في المنطقة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في بحث الآراء ووجهات النظر.

كما أكد الأمين العام للحزب، على أهمية تعميق التعاون المصري – التركي في عدة مجالات مختلفة وخاصة التعاون العسكرى، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية التركى هاكان فيدان موافقة بلاده على تزويد مصر بمسيرات بيرقدار TB2 وتقنيات أخرى، ومن المؤكد أن هذا التعاون يستطرق لجميع المستويات المشتركة.