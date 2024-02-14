شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر إعلام النواب: زيارة "أردوغان" لمصر تتويج لمسيرة العلاقات بين مصر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل الكثير من الأهداف السياسية والاقتصادية، وتأكيدا على عودة العلاقات إلى طبيعتها وما يحمله من من التداعيات الإيجابية السياسية والاقتصادية على المنطقة.

وأوضحت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أن الزيارة سيكون له نتائج ايجابية كثيرة وستدشن مرحلة جديدة غاية في الأهمية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الجهود نحو حل القضية الفلسطينية وانهاء الصراعات بالمنطقة.

وقالت "رشاد" أن الزيارة تأتي تتويجا لمسيرة العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن البلدين لهما ثقل اقليمي كبير والتنسيق بينهما فى القضايا الاقليمية ضرورى.

وأشارت النائبة هند رشاد أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 %.وتلك الزيارة سيكون لها عائد إقتصادى كبير ونتائج إيجابية.