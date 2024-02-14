شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة: زيارة رئيس تركيا لمصر تؤسس لمنظومة جديدة للعلاقات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوعان لمصر اليوم تصنف على أنها تاريخية، وهى تأكيد على العلاقات المصرية التركية وقوتها بين البلدين.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، أن الزيارة تأتى في توقيت هام للغاية في ظل تطورات الأوضاع بالحرب الجارية في غزة، وهى تؤكد وتبرز أهمية إعادة هيكلة العلاقات المصرية التركية وإعادة بناء نظام إقليمي أمني تكون تركيا ودول الجوار طرفا فيه.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الزيارة تؤسس لمنظومة جديدة للعلاقات الإقليمية تقود فيها مصر وتركيا شكل العلاقات في المنطقة في الوقت المقبل.

وقالت النائبة مايسة عطوة، أن لقاء الرئيس السيسي وأرودغان سوف يعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار.