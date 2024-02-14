ماكرون يدعو نتانياهو لفتح المعابر وطريق من الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة: نرفض الهجوم على رفح

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضرورة "فتح ميناء أسدود وطريق برّي مباشر من الأردن وكل المعابر" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب ماكرون عن "معارضة فرنسا الصارمة لشنّ هجوم إسرائيلي على رفح"، واوضح بان "هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجما وإلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي"، لافتًا إلى "الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار".